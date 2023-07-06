Севастопольские больницы должны кредиторам 600 млн рублей

Пять севастопольских больниц задолжали кредиторам 600 млн рублей. Об этом в рамках отчета в заксобрании рассказал директор депздрава Виталий Денисов.

По словам директора департамента, в этом году из-за увеличения количества государственных гарантий в фонд медицинского страхования Севастополя поступит еще 900 млн рублей. Эти средства, по мнению Денисова, должны помочь руководителям медицинских учреждений снизить задолженность больниц.

«Мы надеемся, что руководители, которых мы учим начнут более эффективно работать и кредиторская задолженность снизится», — отметил глава ведомства.

Он также подчеркнул, что задолженности по заработной плате в этих больницах нет.

Напомним, согласно отчету губернатора Севастополя Михаил Развожаева большинство Севастопольцев довольны качеством медицинских услуг.