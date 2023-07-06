Севастополец угрожал убить экс-супругу гвоздодером

В Севастополе сотрудники патрульно-постовой службы задержали местного жителя, угрожавшего убийством своей бывшей жене.

Как отметили в пресс-службе городского УМВД, мужчина вернулся домой пьяным и стал дебоширить, а его 35-летняя бывшая жена попыталась его успокоить. Но ее замечание и нахождение в квартире друга семьи только разозлило мужчину. Он схватил гвоздодер, нанес экс-супруге несколько ударов по лицу кулаком и пригрозил расправой. Испугавшись за свою жизнь, женщина обратилась в полицию.

Дебошир задержан. Ему грозит лишение свободы сроком на два года за угрозу убийством.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, в Севастополе полицейские задержали пожилую местную жительницу, угрожавшую расправой компьютерному мастеру.

Ольга Сурикова