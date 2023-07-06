В Севастополе кабинет сексолога открыли на базе психиатрической больницы

Сегодня на сессии Заксобрания Севастополя во время отчета директора департамента здравоохранения Виталия Денисова был поднят вопрос о том, как в городских поликлиниках будут реализованы нововведения с открытием кабинета сексолога и медико-психологической помощи.

Отметим, с 1 июля вступает в силу приказ Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. В частности, речь идет и об открытии кабинета сексолога, которые, как отметили депутаты, должны оказывать помощь, в том числе при расстройстве половой ориентации.

«В четырех многопрофильных больницах открыты кабинеты, работают психологи по графику и один кабинет медико-психологической помощи работает на базе психиатрической больницы. И сексологи также на базе психиатрической больницы есть», — ответил Денисов.

Ольга Сурикова