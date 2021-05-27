В Севастополе не теряют надежду построить индустриальный парк

Заключены соглашения с 14 резидентами
Правительство Севастополя продолжает развивать концепцию индустриального парка «Гераклид». В 2020 году были заключены контракты на строительно-монтажные работы, а также технологическое присоединение по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и газоснабжению. Все работы планируется завершить до декабря 2022 года.
Это следует из отчета правительства по итогам работы за 2020 год, размещенного на сайте заксобрания Севастополя.
Для размещения индустриального парка уже сформированы земельные участки, находящиеся в собственности Севастополя, расположенные по адресу: пересечение улицы Индустриальной и Камышового шоссе. Общая площадь земельных участков составляет 77,68 га.
Напомним, данный участок под строительство индустриального парка был выделен правительством города в 2018 году. Тогда же в правительстве заявили о 4 потенциальных резидентах.
Дарья Тимофеева
Фото: Севкор