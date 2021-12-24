Погода в Севастополе на выходных

На смену снегу придет дождь
Сегодня, 24 декабря, облачно с прояснениями.
Ночью без существенных осадков; днем снег, мокрый снег, переходящий в дождь.
Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с, со второй половины дня 15-20 м/с.
Ночью и утром на дорогах гололедица.
Температура воздуха ночью -5…-7°, днем +5…+7°.
В субботу, 25 декабря, переменная облачность.
Ночью и утром дождь; днем преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +10…+12°.
В воскресенье, 26 декабря, переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер южный 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +11…+13°.