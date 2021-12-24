Погода

Погода в Севастополе на выходных

24-12-2021
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На смену снегу придет дождь

Сегодня, 24 декабря, облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков; днем снег, мокрый снег, переходящий в дождь.

Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с, со второй половины дня 15-20 м/с.

Ночью и утром на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью -5…-7°, днем +5…+7°.

В субботу, 25 декабря, переменная облачность.

Ночью и утром дождь; днем преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+7°, днем +10…+12°.

В воскресенье, 26 декабря, переменная облачность.

Небольшой дождь.

Ветер южный 8-13 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +11…+13°.

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