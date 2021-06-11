В Севастополе не снижается количество заболевших коронавирусом за сутки

Снова почти 30 человек заболели

В Севастополе по состоянию на 11 июня зарегистрированы 29 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

14 человек выписаны после выздоровления.

Умер один человек в возрасте 77 лет.

Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 15 217 человек. В настоящий момент выздоровели 13 879 человек, 699 умерли.

Под наблюдением находится 293 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122