В Севастополе не планируют вводить дополнительные ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

Причина не в массовых мероприятиях этих выходных

В Севастополе в ближайшие дни соберется правительственный штаб, чтобы обсудить ситуацию с увеличением количества заболевших коронавирусом. Об этом сегодня в ходе аппаратного совещания сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Вице-губернатор Александр Кулагин доложил, что в Севастополе, как и в большинстве субъектов Российской Федерации, наблюдается рост числа заболевших. За неделю в Севастополе заболело 227 человек. Неделей ранее было 188 человек. Суточный темп прироста увеличился в два раза.

Михаил Развожаев подчеркнул, что данный рост никак не связан с массовыми мероприятиями, которые прошли в Севастополе на этих выходных в честь Дня России и Дня города. По данным директора департамента общественной безопасности Севастополя Михаила Савчина, только на концерте по случаю Дня города побывало около 15 тысяч человек.

Губернатор подчеркнул, что «результаты этих праздников можно будет оценить в горизонте двух недель».

«В любом случае завтра-послезавтра соберем антикоронавирусный штаб и посмотрим дополнительные мероприятия. Пока никаких дополнительных ограничений вводить не планируем, но, тем не менее, нужно следить за ситуацией», –заявил он.

Глава города подчеркнул, что сейчас нужно сосредоточиться на кампании по вакцинации. «Давайте еще раз прямо официальным поручением распространим по всем коллективам поручение еще раз провести разъяснительную работу. Если у кого-то когда-то не поучалось, нужно организовать людям возможность сделать прививку», –заключил Развожаев.

Ольга Сурикова