Около трети заболевших COVID-19 в Севастополе – приезжие

В Первой горбольнице возвращают койки

В Севастополе в связи с ростом числа заражений коронавирусной инфекцией принято решение снова задействовать коечный фонд Первой горбольницы. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.

Как и в большинстве субъектов Российской Федерации, у нас наблюдается рост числа заболевших. За неделю у нас заболело 227 человек. Неделей ранее было 188 человек. Увеличился в два раза темп прироста суточный», – доложил он.

При этом он добавил, что после таких данных вынужденной мерой стало увеличение специализированного коечного фонда.

«Мы опять возвращаем первую горбольницу, несмотря на то, что уже планировали там делать ремонт. На сегодняшний день развернуто 562 койки. Из них свободна 151 койка», – сообщил он.

В отделении интенсивной терапии находятся 19 человек, из которых один на аппарате искусственной вентиляции лёгких. При этом в стационарах города находятся 182 пациента старше 65 лет.

Также в ходе совещания главный санитарный врач города Роман Проскурнин доложил, что около 30% заражений выявляется у людей, которые приехали из других регионов или выезжали за пределы города. А также зафиксирован рост заболеваний среди детей, несмотря на то, что они сейчас на каникулах.

Он попросил обратить внимание на антиковидные меры в общественном транспорте.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что единственный способ избежать третьей волны коронавируса в городе — это массовая вакцинация.

Ольга Сурикова