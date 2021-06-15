В Севастополе оштрафованы водители маршруток за отсутствие масок

За неделю составлен 51 протокол за нарушение масочного режима

В Севастополе за неделю выявлено более 50 нарушений ограничений по COVID-19. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил директор департамента общественной безопасности Севастополя Михаил Савчин.

Он подчеркнул, что в течение недели ими проверялось, в частности, соблюдение масочного режима, запрет на употребление кальянов, заполняемость залов в помещениях общепита. Было проверено 65 объектов общепита, торговли и мест оказания услуг.