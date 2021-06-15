В Севастополе оштрафованы водители маршруток за отсутствие масок

За неделю составлен 51 протокол за нарушение масочного режима
В Севастополе за неделю выявлено более 50 нарушений ограничений по COVID-19. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил директор департамента общественной безопасности Севастополя Михаил Савчин.
Он подчеркнул, что в течение недели ими проверялось, в частности, соблюдение масочного режима, запрет на употребление кальянов, заполняемость залов в помещениях общепита. Было проверено 65 объектов общепита, торговли и мест оказания услуг.
«Выявлено пять фактов нарушений требований указа. Выявлены три факта несоблюдения масочного режима водителями маршрутных автобусов. По выявленным нарушениям, в том числе и за предыдущую неделю, составлено три протокола – материалы направлены в суд. По остальным фактам открыты административные производства, проводятся проверки», – доложил Савчин.
Всего, по его словам, за прошлую неделю сотрудниками полиции составлен 51 протокол за нарушение масочного режима.
При этом он подчеркнул, что во время празднования Дня города и Дня России грубых нарушений общественного порядка допущено не было. Для обеспечения безопасности 12 июня привлекалось 254 человека, и в день города – 311 сотрудников правоохранительных органов.
Ольга Сурикова