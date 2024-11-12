В Севастополе не нашлось желающих получить на субсидию на установку зарядок для электрокаров

Правительством Севастополя с 28 октября по 6 ноября проводился конкурс на получение гранта (в форме субсидии) для инвестпроектов по строительству зарядных станций для электромобилей. Однако за истекший период ни одной заявки подано не было.

Департаментом транспорта 11 ноября снова объявлен тендер на предоставление субсидий на реализацию инвестпроектов по строительству объектов зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории города.

Размер субсидии составляет 13 млн рублей.

При этом, по планам дептранса, в Севастополе количество зарядных станций до конца 2025 года должно превысить четыре десятка. Растет и число электромобилей, зарегистрированных в Севастополе. К 1 января 2024 года их насчитывалось уже около 500.

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Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова