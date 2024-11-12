В Севастополе состязание по армрестлингу закончилось уголовным делом

В полицию Севастополя позвонил случайный свидетель конфликта между двумя мужчинами, который завершился проникающим ранением для одного из них.

Уже на месте полиция установила, что вблизи одного из кафе распивали спиртное две мужские компании. В качестве развлечения они решили посоревноваться в армрестлинге. Однако состязание закончилось конфликтом. В результате которого один из оппонентов ударил другого в ногу брелоком в виде ножа, попав в артерию, от чего последний потерял большое количество крови.

Сам нападавший скрылся в неизвестном направлении. Но был задержан оперативниками. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району установили личность и задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», ему грозит .

Напомним, в Крыму женщина ударила незнакомого мужчину ножом на свадьбе своей дочери

Ольга Сурикова

Фото: khoroshevskiy.mos.ru/