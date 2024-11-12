В Севастополе еще две улицы станут с односторонним движением

В Севастополе одностороннее движение введут на улицах Гавена и Героев Подводников, сообщает департамент транспорта.
Планируется, что изменения произойдут 2 декабря. И вводятся они по просьбам жителей.
В этом районе находится две школы, два дошкольных учреждения и промышленно-технологический колледж.
Нововведение позволит обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов, а заодно увеличить пропускную способность, пояснили в ведомстве.
Напомним, в Севастополе на улицах Ерошенко и Дмитрия Ульянова введено одностороннее движение.
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Ольга Сурикова