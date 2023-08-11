На трассе Ялта-Севастополь сбита неизвестная женщина

На трассе Ялта-Севастополь поздно вечером 10 августа на повороте на ливадийскую больницу была сбита женщина-пешеход.

В пресс-службе МВД Крыма сообщили, что водитель 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле LADA Granta в направлении Севастополя, сбил женщину-пешехода (на вид около 40 лет), которая переходила дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получила травмы несовместимые с жизнью.

Личность пешехода и обстоятельства произошедшего выясняются.

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Ольга Сурикова