На трассе Ялта-Севастополь сбита неизвестная женщина

На трассе Ялта-Севастополь поздно вечером 10 августа на повороте на ливадийскую больницу была сбита женщина-пешеход.
В пресс-службе МВД Крыма сообщили, что водитель 1983 года рождения, двигаясь на автомобиле LADA Granta в направлении Севастополя, сбил женщину-пешехода (на вид около 40 лет), которая переходила дорогу в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход получила травмы несовместимые с жизнью.
Личность пешехода и обстоятельства произошедшего выясняются.
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Ольга Сурикова