В Севастополе названа дата начала отопительного сезона

Готовность коммунальных предприятий Севастополя к началу отопительного сезона и сроки запуска систем были обсуждены сегодня, 23 октября, в ходе заседания правительства.

С учетом того, что сейчас среднесуточная температура достаточно высокая, предложено начать отопительный сезон с 27 октября.

«По готовности по нашим социальным учреждениям по заявке мы можем уже с сегодняшнего дня начинать топить», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Вице-губернатор Евгений Горлов уточнил, что уже с пятницы отапливаются два детских садика две школы, школа-интернат и горбольница.

«В пятницу официальный старт отопительного сезона, по традиции где-то два-три дня необходимо, чтобы полноценно система заполнилась и тепло поступило во все дома», —резюмировал глава города.

Напомним, в прошлом году губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял решение начать отопительный сезон с 21 октября.

Ольга Сурикова