Жительница Севастополя судится с частной клиникой из-за разбитой головы и лица во время эндоскопии

Гагаринский районный суд рассмотрит иск местной жительницы к частной клинике.

В чем суть иска: женщине в частной клинике общим наркозом должны были сделать эндоскопию.

Следующее, что помнит женщина – сильную головную боль, кровь на лице и сотрудника клиники, накладывающего ей швы на лицо. Ей рассказали, что она упала со стола во время процедуры. Там ей сделали рентген головы, результат которого не известен до сих пор, в соседней клинике КТ головы и шеи, предложили отдельную палату и попросили и не обращаться в скорую.

Женщина все-таки вызвала скорую. Как результат – недельная госпитализация в стационаре челюстно-лицевой хирургии, перелом лобного отростка челюсти, раны век, верхней губы, ушибы, гематомы лица, закрытый перелом носа, контузия глаза, парез глазного нерва.

Полагая, что оказанные медицинские услуги не соответствуют не только стандартам качества в этой области, а еще и явились опасными для ее здоровья, женщина обратилась за защитой своих прав в суд с иском о защите прав потребителя, взыскании морального вреда, штрафа и оплаты услуг представителя в суде.

К слову, денег за проведенную эндоскопию с истца не взяли.

Ольга Сурикова