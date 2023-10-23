Новоселье для врачей и запрет цирков с животными: топ-5 предложений «Новых людей» для крымчан

Государственная дума возобновила свою деятельность после каникул. Во фракции «Новые люди» подвели итоги полутора месяцев работы над новыми законопроектами. Мы подготовили топ-5 инициатив, которые напрямую касаются жителей Крыма.

Законопроект «Новых людей» усилит ответственность застройщиков перед людьми. Как пояснил лидер партии Алексей Нечаев, сейчас строительные фирмы могут обещать покупателям дома со всей инфраструктурой и красивым видом. На брошюрах новостройки стоят среди парков, новых школ и детсадов. Но в реальности людей заселяют в дома, стоящие чуть ли не в чистом поле. Депутаты партии выступили за то, чтобы люди получили возможность направить претензии застройщику, если красивая картинка в рекламных буклетах отличается от реальности.

Жилищной сферы касается и другая инициатива партии. Они предложили давать медицинским работникам сертификаты на покупку или аренду жилья. Врачи в свою очередь будут обязаны проработать 5 лет в том месте, где получили квартиру. В первую очередь это касается узких специалистов, которых не хватает даже в крупных городах.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внёс инициативу не штрафовать людей за лайки в социальных сетях. Сейчас отметка «нравится» под постом может привести к штрафу в 15 тысяч рублей. В суд могут подать, даже если на кнопку лайка вы нажали нечаянно, листая ленту новостей. По мнению Даванкова, эту меру необходимо упразднить. Напомним, что в конце весенней сессии Новые люди также предложили отменить 52 бессмысленных штрафа.

Запретить в России цирки с животными — такой законопроект внесли в Госдуму Алексей Нечаев и Владислав Даванков.

«Когда развлечение людей строят на насилии над животными — это варварство. К нам массово обращаются зоозащитники после случая с избиением тигров в Московском цирке. И это лишь маленький процент того, что на самом деле происходит за кулисами. Поэтому пора принять закон о цирке без животных, как это уже сделали больше 40 стран мира», — говорит Алексей Нечаев.

Как рассказал депутат, на субсидии государственным циркам в прошлом году потратили 1,8 млрд рублей. А на поддержку театров в малых городах – всего 600 млн рублей.

Дать родителям право самим определять, нужны ли в школе смартфоны, предложил Алексей Нечаев. Люди сами смогут выбрать из трёх вариантов: сдавать смартфон на входе в школу и использовать только для экстренной связи с родителями, разрешить пользоваться им только на переменах или вообще не вводить ограничения. В школах, где большинство родителей проголосуют за свободу от смартфонов, установят специальные шкафчики.

Фото: пресс-служба партии Новые люди