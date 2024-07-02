В Симферополе врач-педиатр признана виновной в смерти школьника на уроке-физкультуры

Врач-педиатр признана виновной в причинении смерти по неосторожности ребенку, сообщает Следком по Крыму и Севастополю.

Установлено, что врач-педиатр симферопольской поликлиники работала в одной из школ города. В сентябре 2022 ученику старших классов после прохождения ежегодного профосмотра была установлена третья группа состояния здоровья и определена специальная медгруппа для занятий физкультурой.

В марте 2023 года врач-педиатр, зная о наличии у юноши заболевания сердца и ограничений по физнагрузке, не ознакомилась с конкурсами спортивной эстафеты, проводящейся в школе, и оформила медицинский допуск подростка к участию в играх. Днем 28 марта на школьном стадионе во время бега юноше стало плохо, он был доставлен в больницу, где скончался.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть школьника наступила от кардиомиопатии, осложнившейся острой сердечно сосудистой недостаточностью.

Приговором суда обвиняемая признана виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Медику назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельность сроком на 2 года.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города