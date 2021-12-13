В Севастополе назвали новые сроки ремонта обелиска «Штык и парус»

Только проводится экспертиза проекта

Сегодня, 13 декабря, в ходе аппаратного совещания директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов доложил о том, какие объекты планируется благоустроить в 2022 году, среди прочих был упомянут обелиск «Штык и парус».

«Сейчас проект находится в экспертизе. Там сложный проект. Его не могли реализовать долгое время, но в этом году должен выйти из экспертизы», — отметил Горлов.

Он добавил, что к концу текущего года также планируется перейти к выбору организации, которая будет заниматься реконструкцией, и начинать работы.

Напомним, на реконструкцию обелиска «Штык и парус» выделено 276 миллионов 840 тысяч рублей по договору о сотрудничестве с городом Москва. Ранее планировалось завершить ее к концу 2021 года.

Ольга Сурикова