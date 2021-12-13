Развожаев пригрозил закрыть на Новый год магазины, где останутся непривитые сотрудники

При снижении заболеваемости

В Севастополе за неделю на 16% сократилась заболеваемость коронавирусом. О тенденции к снижению доложил вице-губернатор Александр Кулагин сегодня, 13 декабря, в ходе аппаратного совещания.

«За неделю заболел 1181 человек или на 16% меньше, чем неделей ранее. На амбулаторном лечении сократилось на 13%. Госпитализация снизилась на 7%. Темпы приросты уменьшились на 20%. Коэффициент распространения 0,9%. Свободный коечный фонд — 29% от сокращенного числа коек», — сообщил Кулагин.

Также вице-губернатор добавил, что в Севастополе сейчас летальность от коронавируса ниже среднероссийской и продолжает снижаться. Также наш город является субъектом с самым высоким уровнем снижения заболеваемости коронавирусом.

«Поводов для окончательного оптимизма нет», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

В ходе совещания также обсуждался вопрос о вакцинации от коронавируса сотрудников сферы обслуживания и наиболее низкий процент был назван среди работников торговли — 73%.

«Если не выполнят условия Главного санитарного врача (об обязательной вакцинации —ред.), значит не будет у них новогодней торговли. Будем вместе с Роспотребнадзором закрывать. Ничего больше не остается, если не понимают», — заявил губернатор.

Напомним, в Севастополе была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий населения. Прививаться необходимо чиновникам, работникам транспортной, курортной, финансовой отрасли, а также сфер образования, здравоохранения, торговли, общепита, обслуживания и услуг.

Ольга Сурикова