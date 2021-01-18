Где в Севастополе можно будет окунаться на Крещение

Спасатели подготовили семь мест

В этом году определено семь официальных мест, на которых планируется создание купелей в период празднования Крещения Господня, говорится на сайте правительства.

В частности, омовение можно будет совершить на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», в районе яхт-клуба (причал № 286) в бухте Казачьей, в районе причала «Радиогорка», на пляжах «Омега», «Мыс Хрустальный» и «Городской» в Балаклаве, а также на набережной гарнизонного пляжа в пос. Кача.

В день Крещения Господня в утвержденных местах будут дежурить медики, водолазы МЧС России, инспекторы ГИМС, городские спасатели и представители экстренных служб.

Напомним, севастопольские спасатели исследовали и почистили морское дно, где запланирована организация купелей.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя