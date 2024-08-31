В Севастополе насмерть сбили пешехода

Происшествия
31-08-2024
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В Севастополе 30 августа около 20:50 в районе дома 5/3 площади 50 лет СССР, водитель, управляя автомобилем SsangYong, сбил женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Личность женщины не установлена. Она была доставлена в больницу, где позже от полученных травм скончалась.

Водитель был трезв.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Ольга Сурикова

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