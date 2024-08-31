Жителю Севастополя пришлось доказывать, что он не умер

Мужчину «похоронили» вместо оренбуржца

Житель Севастополя вынужден был обратиться в прокуратуру Оренбургской области, чтобы его признали живым. В заявлении он указал, что с июля 2023 года перестал получать пенсию из-за ошибки оренбургского ЗАГСа, который выдал свидетельство о его смерти на основании неверных документов, пишет orenday.

В ходе проверки было установлено, что экспертом учреждения судебно-медицинской экспертизы при заполнении акта об исследовании трупа одного из жителей Оренбурга была допущена ошибка. На основании этих документов оренбургским ЗАГСом была произведена запись акта о смерти заявителя. После регистрации смерти мужчине и перестали начислять пенсию.

После обращения «похороненного заживо» севастопольца в суд выплату пенсии возобновили.

Также прокуратура направила в суд иск о взыскании с учреждения СМЭ компенсации морального вреда, так как мужчина на долгое время остался без средств к существованию.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова