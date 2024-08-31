Экс-директор «Севгеоцентр» осужден за взятку в один млн рублей

Бывший директор ООО «Севгеоцентр» признан виновным в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Как пишет Следком, ИП обратился к действующему директору ООО «Севгеоцентр» по вопросу продажи учреждением недвижимости в центре города. В ходе встречи фигурант предложил приобрести несколько нежилых помещений по ул. Очаковцев исключительно конкретному коммерсанту, потребовав за это взятку в 1 млн рублей

После получения денег директор «Севгеоцентр» был задержан. Он приговорен к 8 годам исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 2 млн 60 тыс рублей. с запретом занимать определенные должности в течение 5 лет

Напомним, ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении директора «Севгеоцентра» передано в суд.

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Ольга Сурикова