Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в преступления

За вовлечение в совершение преступления лица до 14 лет, а также двух и более несовершеннолетних, грозит наказание — до девяти лет лишения свободы.

«Дети и подростки в силу своей доверчивости не могут до конца осознать всю серьезность того или иного поступка, а также его последствий. Злоумышленники пользуются этим, превращая несовершеннолетних в соучастников преступлений», — говорил ранее Председатель ГД Вячеслав Володин.

Чаще всего преступления связаны с распространением наркотических и психотропных средств или же курьерская доставка денег или предметов, полученных мошенническим путем.

10 лет лишения свободы грозит за действия, связанные с вовлечением несовершеннолетнего:

🔵в преступную группу;

🔵в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

🔵в совершение трех и более преступлений небольшой или средней тяжести;

🔵 в преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы.