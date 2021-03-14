Севприроднадзор перекроет проезд к водопаду Козырёк

Квадроциклы больше не смогут в нем мыть колеса

Севприроднадзор намерен ограничить подъезды к водопаду Козырёк в Байдарской долине, после случая, заснятого на видео и выложенного в Интернет, когда группа туристов проехалась по водоему на квадроциклах и помыла в нем колеса своих транспортных средств.

Тогда в интернете пользователи соцсетей, в которых появилось это видео, отозвались резко негативно о таком отношении к природе и ее ресурсам.

После чего, 13 марта, сотрудники Департамента природных ресурсов и экологии выехали на место и изучили – как можно обезопасить особо охраняемую природную территорию Байдарской долины от варварского отношения к природе, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Однако во время проверки на объекте любителей погонять по водоему обнаружено не было, поэтому в ведомстве решили найти способы перекрыть подъезды к водопаду, так как плановые проверки должного эффекта не дадут.

«После проведенного нами обследования мы определили основные въезды и выезды с данной территории. Постараемся принять меры для ограничения посещения данного места на мото и квадротехнике», – сказал госинспектор в области охраны окружающей среды Севприроднадзора Виталий Карпенко.

Также специалисты департамента выразили озабоченность тем фактом, что вокруг водопада растёт много краснокнижных подснежников, которые также могут погибнуть под колесами туристов. В ближайшее время в ведомстве изучать возможные варианты блокирования подъездов и составят план – как обезопасить заказник от действий вандалов, подчеркивается в сюжете.

Ольга Сурикова