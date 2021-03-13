Севастопольскому педофилу вынесен приговор

Мужчина, 80 года рождения, признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Судом установлено, отмечает пресс-служба ведомства, что злоумышленник в сентябре 2017 года и июне 2019 года в Инкермане совершал действия сексуального характера в отношении малолетних детей, 2008 и 2010 года рождения.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима.

Ольга Сурикова