В Севастополе нашли беглянку-рецидивистку

Севастопольская полиция в очередной раз установила местонахождение сбежавшей из дома несовершеннолетней Дианы Гордиенко.

9 декабря она ушла из дома в неизвестном направлении, поэтому девушку объявили в розыск.

Полицейским удалось установить контакт с ней в телефонном режиме и в результате беседы убедить ее вернуться домой. Предварительно установлено, что все это время она находилась у своего знакомого. Проводится проверка.

Напомним, в прошлом году ее уже разыскивали в Севастополе. Она также ушла и дома и не вернулась.

Ольга Сурикова