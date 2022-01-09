В Севастополе ищут пропавшею девочку

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Балаклавскому району разыскивается несовершеннолетняя Гордиенко Диана Дмитриевна, 17.01.2007 года рождения, которая 27.12.2021 года в 07:50 вышла из школьного автобуса СОШ №28 по адресу: г. Севастополь, ул. Ангарская, д.7 и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 158-160 см, худощавого телосложения, волосы крашеные, рыжего цвета до плеч, глаза светло-карие, кожа смуглая.

Была одета: серое, дутое пальто, черные замшевые сапоги.

Особые приметы: на правой руке тонкие порезы от запястья до локтя, левая бровь осветлена, в правой брови пирсинг (сережка), уши оттопыренные.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней Дианы Гордиенко, просьба немедленно сообщить в полицию по тел. 8(8692)738-600, 738-601 или 102.