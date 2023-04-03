15-летний подросток обрушил на себя стену на территории «заброшки» в Евпатории

Происшествия
03-04-2023
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Следователи Евпатории проводят проверку по факту гибели подростка на территории заброшенного строения

Установлено, что вечером 31 марта группа девятиклассников после школы пришла на территорию заброшенного строения по проспекту Мира в городе Евпатории. Один из школьников взял с собой молоток, чтобы товарищи сняли на видео, как он рушит кирпичную стену. Во время этого процесса часть стены упала на 15-летнего подростка: мальчик оказался под обломками с травмами головы и тела.

Прибывшие к месту трагедии сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из-под завала и передали бригаде скорой. Спустя непродолжительное время школьник скончался в больнице.

Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения, меры, принимавшиеся для недопущения посторонних лиц на территорию. Также будет дана оценка обстановке в семьях несовершеннолетних и воспитательному процессу.

По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение.

Напомним, 24 января 2021 года в Орловке при попытке взобраться на старую заброшенную железобетонную конструкцию погиб подросток. В результате обрушения плиты также пострадали еще двое детей. Сейчас идет расследование.

Ольга Сурикова

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