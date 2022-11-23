В Киеве и Киевской области прилеты ракет по критической инфраструктуре. Света нет в Молдове

Сегодня днем по Киеву и другим городам Украины были нанесены ракетные удары. Ракеты попали в жилые объекты и по объектам критической инфраструктуры. Света нет в Молдове

Украинские СМИ пишут, что после ударов в некоторых районах столицы начались перебои с электричеством и водой. По данным местных СМИ, взрывы также слышны в Винницкой области (в районе местной ТЭЦ), Львовской области и Кременчуге.

Хмельницкий, Харьков, Киев, Львов, Николаев, Запорожье – частично без света

Мэр Львова Садовой сообщил, что весь Львов без света.

Подтверждается: Кишинев и ряд районов Молдова остались без света, сообщает вице-премьер Молдовы.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что «в связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области и другим областям Украины временно отсутствует электроснабжение».

Ольга Сурикова