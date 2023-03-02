На ПОРе запланирован новый жилой комплекс и кольцевая развязка

В Гагаринском районе Севастополя готовится к реализации проект по строительству целого жилого квартала на въезде на проспект Октябрьской Революции. Сейчас на этом месте огромный пустырь, но на нем давно прочат появление многоэтажек или торгово-развлекательного комплекса.

Городские власти предлагают застройщику рядом с будущими десятиэтажными домами возвести школу и садик вместо ТЦ. Об этом рассказал на расширенном заседании экспертов проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» глава Ленинского муниципалитета и координатор проекта Максим Сердюк (Мишин), пишет ForPost.

«Там массив огромный будет строиться. Проект уже готов, а его реализация зависит от тех финансов, которые выделяются», – сказал он.

Также он добавил, что перед въездом на проспект, чтобы избежать перегрузки, планируется изменить дорожную развязку, соединяющую улицу Вакуленчука, проспект Октябрьской Революции и Фиолентовское шоссе.

«Сейчас рассматривается создание кольцевого движения на подъеме к магазину «Добрострой», – заявил Сердюк.

Кроме этого, при выделении финансирования в программу также должен войти ремонт дороги и строительство кольца на второй части улицы Шевченко.

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Ольга Сурикова