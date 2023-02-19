Полиция Севастополя задержала автовора из Краснодара

Севастопольские полицейские задержали жителя Краснодара, укравшего магнитолу.

Как сообщает пресс-служба правоохранителей, вечером 22-летний гость города, находясь в гостях у своего севастопольского приятеля, заметил в одном из дворов по улице Челюскинцев припаркованный ВАЗ-2113. Убедившись в отсутствии свидетелей, он разбил стекло водительской двери похитил автомагнитолу стоимостью 14 тысяч рублей и скрылся.

Вора задержали, ему светит до 5 лет.

Напомним, полиция Севастополя задержала 41-летнего горожанина, торговавшего прегабалином и мефедроном.