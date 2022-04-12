Участник «Крымской весны» Александр Франчетти может попасть в обменный список военнопленными

Написано обращение к российскому омбудсмену

Активного участника «Крымской весны» Александра Франчетти, задержанного в аэропорту Праги в сентябре прошлого года, могут внести в списки обмена военнопленных с Украиной. Об этом сегодня, 12 апреля, в ходе сессии Законодательного собрания Севастополя заявил уполномоченный по правам человека в городе Павел Буцай.

Отметим, Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября 2021 года из-за обвинений, предъявленных ему украинской стороной за участие в присоединении Крыма и Севастополя к России. В настоящее время россиянин, по решению горсуда, находится в пражской тюрьме «Панкрац». Украина требует его выдачи.

Павел Буцай рассказал, что как только стало известно о задержании Франчетти, обращение от его родственников было направленно уполномоченной по правам человека РФ и в МИД России для ускорения процедуры его возвращения домой.

После начало военной спецоперации России на Украине появилась новая возможность его возвращения в Севастополь.

«Месяц назад обратилась его жена и попросила включить в список обмена военнопленными. По ее просьбе мы направили Татьяне Москальковой (уполномоченный по правам человека в РФ-ред.), в Минобороны и МИД эту информацию с просьбой максимально увеличить возможность на его обмен и возвращение в Севастополь», — отметил севастопольский омбудсмен.

Напомним, недавно Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова приезжала в Севастополь, чтобы ознакомиться, в каких условиях содержаться украинские военнопленные.

Фото: Александр Франчетти/соцсети