В Севастополе «накрыли» сеть притонов с проститутками

Город Криминал Происшествия
29-08-2023
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Полиция Севастополя накрыла сеть притонов для оказания интимных услуг, которую организовала 44-летняя жительница Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При помощи двух своих подруг 40 и 50 лет женщина-сутенер наняла 6 девушек, каждой из которых арендовала по квартире. Также для повышения мобильности проституток были приобретены пять автомобилей.

Клиентов искали в соответствии с вызовами цифровой эпохи – через сайт с анкетами.

 

После обысков и изъятия журналов учета рабочего времени в отношении «мамок» возбуждено уголовное дело, они получили подписку о невыезде. Работницам древнейшей профессии выписали административные штрафы.

Напомним, в июле прошлого года полицейские севастополя уже давали бой проституции.

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