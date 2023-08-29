В Севастополе «накрыли» сеть притонов с проститутками

Полиция Севастополя накрыла сеть притонов для оказания интимных услуг, которую организовала 44-летняя жительница Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При помощи двух своих подруг 40 и 50 лет женщина-сутенер наняла 6 девушек, каждой из которых арендовала по квартире. Также для повышения мобильности проституток были приобретены пять автомобилей.

Клиентов искали в соответствии с вызовами цифровой эпохи – через сайт с анкетами.

После обысков и изъятия журналов учета рабочего времени в отношении «мамок» возбуждено уголовное дело, они получили подписку о невыезде. Работницам древнейшей профессии выписали административные штрафы.

Напомним, в июле прошлого года полицейские севастополя уже давали бой проституции.