Крымчанин получил 9 лет за попытку сжечь своего 4-хлетнего сына

Вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Алушты. который пытался убить своего маленького сына, а также избивал жену.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года мужчина, чтобы отомстить бывшей жене, решил лишить жизни совместного 4-летнего ребенка. Находясь с сыном в автомобиле, он наполнил салон газовой смесью, после чего поджег ее.

К счастью, мальчик смог выбраться с горящей машины и с ожогами головы и конечностей был доставлен в больницу.

Кроме того установлено, что с 2015 года мужчина систематически бил свою супругу, в том числе во время беременности, а в сентябре 2021 года разместил в соцсетях сведения о ее частной жизни.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ольга Сурикова