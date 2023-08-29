В Крыму двое мужчин в масках напали с ножом на микрокредитную компанию

Информация о совершенном преступлении поступила в полицию от представителя финансовой организации. Девушка рассказала, что в офис зашли двое мужчин в масках.

Один из них держал дверь закрытой, второй напал на работницу и, угрожая ножом, потребовал отдать все деньги из кассы. Забрав девять тысяч рублей, они скрылись.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, по горячим следам они были задержаны на одной из улиц Ялты. Часть похищенных денег изъята.

Установлено, что оба задержанных уже попадали в поле зрения полиции. Один из них привлекался к уголовной ответственности за кражу и сбыт наркотиков, имел судимость. Второй является подследственным по уголовному делу о хранении наркотиков. Фигуранты знакомы между собой, на протяжении длительного времени вместе употребляли алкоголь и запрещенные вещества.

Ольга Сурикова