В Севастополе наказали автоледи, ставшую звездой соцсетей

В Севастополе были приняты меры к водителю «КИА», грубое нарушение ПДД которым было снято и выложено в соцсеть другим автовладельцем.

Госавтоинспекция во время мониторинга соцсетей выявила видео, на котором видно, как водитель выбрал неправильное расположение транспортного средства на проезжей части и осуществил движение на разделительной полосе, выделенной дорожной разметкой 1.16.2 обозначающей островки, разделяющие транспортные потоки одного направления, чем нарушил п. 9.9, п. 1.3 ПДД РФ, отметили в пресс-службе городского УМВД.

Оказалось, что за рулем была автоледи. Ей выписан штраф в размере одной тысячи пятисот рублей.

Госавтоинспекция Севастополя благодарит участников дорожного движения за неравнодушное отношение к вопросам безопасности дорожного движения.

Читайте также: Севастополец должен более миллиона рублей штрафов за нарушения ПДД

Ольга Сурикова