Осужденный за диверсии в Севастополе украинец имел двойное гражданство

Ему грозит теперь до 20 лет за госизмену

Следователи ФСБ предъявили обвинение в государственной измене офицеру разведки Минобороны Украины Дмитрию Штыбликову, который ранее был обвинен в подготовке диверсий в Севастополе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО «Лефортово» по решению суда. Он направлен туда на два месяца.

Статья государственная измена ему грозит за двойное гражданство: России и Украины. За это ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, украинская диверсионная группа была задержана в Севастополе 9 ноября 2016 года. В их число входил и Дмитрий Штыбликов. По версии следствия, они планировали диверсии на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения региона.

В ноябре 2017 года Севастопольский городской суд признал Штыбликова виновным в приготовлении к диверсии, совершенной организованной группой, а также в нескольких эпизодах изготовления, хранения и перевозки боеприпасов и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признал свою вину и подтвердил, является кадровым офицером Главного управления разведки Минобороны Украины.