Севастопольские больницы должны поставщикам 652 млн рублей

Кредиторская задолженность городских больниц на начало года составляла 652 миллиона рублей. Об этом стало известно в ходе отчета о работе контрольно-счетной палаты Севастополя за 2022 год перед заксобранием города.

По словам руководителя контрольно-счетной палаты Севастополя Юлии Кокаревой, на сегодня данная задолженность уже «значительно выросла».

Она также отметила, что «темпы роста задолженности значительно уменьшились». Тем не менее, Кокарева отмечает, что долги больниц растут.

«Есть два выхода: либо это дополнительные объемы, либо дополнительные тарифы, рост тарифов. Другим способом они покрыть свои расходы не смогут», — отметила руководитель КСП.

Напомним, согласно отчету губернатора Севастополя Михаил Развожаева большинство Севастопольцев довольны качеством медицинских услуг.