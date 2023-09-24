Во время ракетной атаки на Севастополь водитель автобуса вывез целый класс в безопасное место

В соцсетях Севастополя опубликована благодарность водителю автобуса маршрута №12 Игорю Колосову, который во время ракетной атаки на город не проехал мимо детей на остановке и вывез их на безопасное расстояние.

«Он рискуя своей жизнью не остался равнодушным к группе детей, находившимся в момент атаки города на остановке и пытавшимся, как можно быстрее уехать. Не смотря на повреждения транспортного средства (ударной волной было выбито стекло), Игорь Владимирович взял на себя огромную ответственность и в целости и сохранности доставил деток на максимально безопасное расстояние», — говорится в посте.

Уточняется, что благодарность выражают ученики, родители и классный руководитель 4-В класса ГБОУ «СОШ № 38 им. Н.В. Челнокова». Он считают, что это был геройский поступок со стороны водителя, который по профессии оказался учителем физкультуры.

Напомним, 22 сентября по зданию штаба Черноморского флота нанесен ракетный удар.

Ольга Сурикова