Во время ракетной атаки на Севастополь водитель автобуса вывез целый класс в безопасное место

Город
24-09-2023
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В соцсетях Севастополя опубликована благодарность водителю автобуса маршрута №12 Игорю Колосову, который во время ракетной атаки на город не проехал мимо детей на остановке и вывез их на безопасное расстояние. 

«Он рискуя своей жизнью не остался равнодушным к группе детей, находившимся в момент атаки города на остановке и пытавшимся, как можно быстрее уехать. Не смотря на повреждения транспортного средства (ударной волной было выбито стекло), Игорь Владимирович взял на себя огромную ответственность и в целости и сохранности доставил деток на максимально безопасное расстояние», — говорится в посте.

Уточняется, что благодарность выражают ученики, родители и классный руководитель 4-В класса ГБОУ «СОШ № 38 им. Н.В. Челнокова». Он считают, что это был геройский поступок со стороны водителя, который по профессии оказался учителем физкультуры.

Напомним, 22 сентября по зданию штаба Черноморского флота нанесен ракетный удар.

Ольга Сурикова

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