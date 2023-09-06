В Севастополе наградили отличившихся в СВО военных

Командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов вручил государственные награды России и ведомственные награды Министерства обороны РФ военнослужащим Севастополя.

За проявленное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе СВО, награждены военнослужащие из числа корабельного состава, летного и технического состава морской авиации и противовоздушной обороны, подразделений морской инженерной службы, медслужбы, материально-технического обеспечения и подразделений специального назначения ЧФ.

Офицеры, старшины, сержанты и матросы были награждены орденами Мужества, «За военные заслуги», медалями «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалями «За отвагу», «За храбрость», медалями Суворова, знаками отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

Ряд военнослужащих получили ведомственные награды Министерства обороны России, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Напомним, накануне Министр Обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил самоотверженность севастопольских морских пехотинцев.

Ольга Сурикова