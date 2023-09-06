На Малаховом кургане пройдет фестиваль «Русская троя»

Поиграть в боулинг настоящими ядрами, почувствовать себя археологом, погрузиться в быт солдат армий союзников и наших времен Крымской войны, выстрелить из ружья середины XIX века – все это можно будет сделать уже в это воскресенье, 10 сентября, посетив фестиваль «Русская троя».

Фестиваль проходит уже в 6-й раз и в этом году организаторы приготовили еще больше интересных локаций, мастер-классов, активностей, а также показ спектакля ТЮЗа «Морской праздник в Севастополе», выступление симфонического оркестра и показ фильма 1911 года «Оборона Севастополя».

А в темное время, начиная с 20:30 гости фестиваля смогут увидеть видеоинсталляции на Оборонительной башне Малахова кургана.

С 11.00 до 20.30 будут работать полевые лагеря реконструкторов. Здесь вы сможете увидеть военный быт, обмундирование русских и французских солдат и офицеров времен Крымской войны, увидеть, как они обустраивают свои бивуаки, готовят себе есть.

Также вы сможете увидеть, как работала фотолаборатория, пекарня и свечная мастерская того времени.

Для детей и взрослых на разных локациях с 11.00 до 19.00 будут проходить мастер-классы: школа каллиграфии, школа морского дела, «юный археолог», «юные герои Крымской войны – детский бастион», школа юного иллюстратора, кукла-мотанка, Синопский бой, роспись деревянных заготовок, военно-полевой госпиталь, «палатка бывалого солдата», «военный боулинг», аквагрим.

Отдельно будет обустроен ремесленный квартал, где также будут проходить мастер-классы по росписи пряников, литью оловянных солдатиков, лепке из глины и изготовлению бусин.

В 12.00 и в 15.00 начнется квест «По следам истории Крымской войны». Для участия необходимо будет зарегистрироваться в штабе квеста за 30 мин до его начала.

На разных площадках будут организованы и музейные выставки, посвященные военному быту, полевой хирургии и даже курительным принадлежностям времен Крымской войны.

С 11.00 до 17.00 можно будет прослушать тематические лекции. С их расписанием можно ознакомиться на сайте музея.

В 16.00 на площади перед Оборонительной башней Малахова кургана начнется спектакль «Морской праздник в Севастополе», подготовленный Севастопольским ТЮЗом.

В 19.00 там же начнется показ фильма 1911 года «Оборона Севастополя» с музыкальным сопровождением Севастопольского симфонического оркестра и военного оркестра Севастопольского полка национальной гвардии Российской Федерации.

С детальным планом фестиваля можно ознакомиться на официальном сайте Музея обороны Севастополя.

Ранее в интервью Севкору директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин отметил, что основная задача фестиваля — привлечь внимание горожан и гостей города к истории Севастополя, сделав его посещение ярким и незабываемым.

Дарья Тимофеева

Фото: Музей обороны Севастополя