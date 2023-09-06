Севастопольцы не увидят «Оппенгеймера» на больших экранах

Биографический фильм с элементами триллера, снятый культовым американским режиссером Кристофером Ноланом о жизни изобретателя ядерной бомбы Роберта Оппенгеймера, не выйдет в Севастополе на большом экране.

Изначально показать севастопольцам не понравившиеся минкульту «Оппенгеймера» и «Барби» обещал кинотеатр «Муссон». Показ картин должен был стартовать уже завтра, 7 сентября, однако сегодня в официальной группе кинотеатра в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщение следующего содержания:

«Барби» и «Оппенгеймер» запретили к прокату в РФ. Они «не соответствует традиционным российским духовно-нравственным ценностям» …Мы видели, как вы ждали эту картину! Но, к сожалению, показ фильма «Оппенгеймер» в нашем кинотеатре не состоится!»

Интересно, что в данном случае минкульт не отказывал в выдаче прокатного удостоверения фильмам, их планировали показать в рамках так называемого параллельного импорта.

Минкульт даже и не интересовался судьбой этих картин в России до того момента, пока с вопросом о разрешении проката фильмов в ведомство не обратился вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Политику фильму напротив понравились, и он предложил Минкульту рассмотреть вопрос о принудительном лицензировании картин из недружественных стран. Минкульту предложение политика не понравилось.

Дарья Тимофеева