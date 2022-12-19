Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу

Победой сборной Аргентины в матче с командой Франции завершился Чемпионат мира по футболу в Катаре.

Команда легендарного Лионеля Месси сразу завладела преимуществом в два мяча в первом тайме, однако форвард французов Киллиан Мбаппе в последние 10 минут основного времени реализовал пенальти и забил красивейший гол.

Еще по голу команды забили в дополнительное время. В серии пенальти удача улыбнулась команде из Аргентины.

Напомним, ФК «Севастополь» уступил симферопольской «ТСК-Таврия» в полуфинале Кубка Крымского футбольного союза сезона 2022 года.

Дмитрий Островский