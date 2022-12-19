В Севастополе будут судить экс-замглавы горздрава за вымогательство и халатность

В Севастополе направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения в получении взятки и халатности

По версии следствия, в 2020 году он заключил 4 государственных контракта на приобретение медодежды по завышенным ценам. Таким образом, бюджету города причинен ущерб в размере свыше 20,8 млн рублей. Фактическая стоимость приобретенных средств индивидуальной защиты составила всего 4,8 млн рублей.

В этот же период путем вымогательства получил от гендиректора фирмы взятку в виде ремонта принадлежащих ему апартаментах на сумму почти 670 тыс. рублей. Это было вознаграждение за непрепятствование предпринимательской деятельности данной коммерческой организации на объектах здравоохранения в Севастополе, а также за способствование в заключении между ней и ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр» договора на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек в ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного.

На два автомобиля, денежные средства и иное имущество обвиняемого наложен арест. Сам он находится под домашним арестом.

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Ольга Сурикова

Фото: УФСБ России по Севастополю