В Севастополе началось формирование Общественного совета при Департаменте архитектуры

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя объявил о старте формирования Общественного совета. Новый орган создаётся для привлечения экспертов, обсуждения актуальных вопросов городской застройки и подготовки предложений по улучшению работы ведомства.

Совет будет состоять из кандидатов, предложенных общественными организациями, некоммерческими объединениями, консультативными группами при Департаменте или его руководителем. В состав не могут войти госслужащие, лица с судимостью, недееспособные или не имеющие гражданства РФ. Участие в совете — на добровольной основе.

Кандидатам нужно подать заявление, анкету и согласие на обработку персональных данных. Если выдвижение идёт от организации, потребуется решение о выдвижении. Документы принимаются в течение 30 дней с даты публикации объявления по адресу: Севастополь, ул. Рабочая, 5а, или на почту architect@sev.gov.ru.

Дмитрий Островский

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