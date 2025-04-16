Севастополь готовит фонтаны к запуску: новый контракт на 40 млн рублей

В первую неделю мая в Севастополе заработают 18 городских фонтанов. Департамент городского хозяйства завершил торги на их обслуживание, заключив контракт на 40 млн рублей в год. Итоги аукциона пока не опубликованы, но протокол уже доступен.

В 2024 году фонтаны обслуживала тюменская компания за 33 млн рублей. В этом году два подрядчика боролись за контракт, предложив около 35 млн рублей. Однако начальная цена контракта с 2021 года выросла вдвое — тогда она составляла около 20 млн рублей. Число фонтанов в контракте увеличилось, но рост расценок всё равно заметен. Для сравнения, в 2020–2021 годах подрядчики выигрывали торги с существенным снижением цены.

По условиям нового контракта, подрядчик должен с 23 апреля по 7 мая расконсервировать фонтаны, убрать мусор и запустить их.

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Дмитрий Островский

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