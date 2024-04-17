В Севастополе начались общественные обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и застройки

Департамент архитектуры объявил о старте процедуры общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

Это касается всех муниципальных образований города.

Обсуждения проводятся через интернет с 15.04.2024 по 02.05.2024. С материалами можно ознакомиться на сайте департамента архитектуры с 23.04.2024 по 28.04.2024.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, участники общественных обсуждений вправе подавать:

посредством информационной системы (раздел «Общественные обсуждения» на сайте https // dag . sev . gov . ru / с 23.04.2024 по 28.04.2024;

с 23.04.2024 по 28.04.2024; в письменной форме в адрес организатора, с 23.04.2024 по 28.04.2024 в рабочие дни с 09.00 часов до 13.00 часов по адресу ул. Рабочая, 5а.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений с указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, предложения.

Напомним, в феврале прошлого года правительство Севастополя расширило полномочия комиссии по подготовке правил землепользования и застройки города.

В частности, было принято решение наделить Комиссию правом на предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования и на предоставление разрешения на уклонение от предельных параметров разрешенного строительства, а также в отказе в предоставлении таких разрешений.