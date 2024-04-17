В Севастополе автослесарь своровал машину, выпил и теперь может сесть в тюрьму

В Севастополе автослесарь, получивший на ремонт чужой автомобиль, решил испытать его в действии после бокала-другого. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Экскурсия 21-летнего молодого человека по городу на угнанной иномарке быстро закончилась — его остановили на посту ДПС. Как выяснилось, не только автомобиль был не его, но и водительских прав у парня не нашлось. Пенсионер, доверивший своё авто, вряд ли ожидал такого поворота.

Следственные органы возбудили уголовные дела по фактам управления транспортом в нетрезвом виде и неправомерного завладения автомобилем. Молодому автомеханику теперь грозит до пяти лет лишения свободы.