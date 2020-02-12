Севастопольских предпринимателей приглашают на бизнес-онференцию

15 февраля в Севастополе пройдет конференция для предпринимателей «Как создать системный бизнес, поднять доход и выйти из оперативного управления»

Начало: 10:00

Место: г. Севастополь, гостиница «Севастополь», конференц-зал «Адмирал»

Спикеры конференции — это предприниматели, которые имеют огромный практический опыт работы и в настоящее время управляют предприятиями, занимающими передовые позиции в экономике России.

Запись на мероприятие: +7(989) 857-33-42

Подробности по ссылке: http://strateg-crimea.ru/